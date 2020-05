14 SHARES Condividi Tweet

L’Irpinia sempre sotto i riflettori per il caso Ariano Irpino. Ogni giorno nuovi positivi. Legati o meno a precedenti casi, ma i numeri son numeri e per Ariano restano drammatici. E allora il governatore Vincenzo De Luca non esclude di prendere altri provvedimenti restrittivi sul Tricolle. L’area meno colpita della provincia, l’Alta Irpinia, è invece in Fase 2 tra paure e voglia di ripartenza. Si cerca lentamente di tornare alla normalità, soprattutto dal punto di vista economico.

A Montella, realtà più grande della zona e a zero contagi, il sindaco Rino Buonopane è però intervenuto duramente contro i comportamenti di molti cittadini. “Ci eravamo lasciati qualche giorno fa con l’impegno reciproco a non abbassare la guardia e a continuare a mantenere comportamenti responsabili. Purtroppo, mi dispiace constatare che così non è stato. Se questa doveva essere una prova di maturità, non ne siamo stati completamente all’altezza. Abbracciarsi, baciarsi, non rispettare il distanziamento interpersonale, non indossare la mascherina, non solo non è consentito ma è assolutamente vietato. Di episodi del genere ne ho visti tanti, purtroppo, così come tanti mi sono stati segnalati. Sono dispiaciuto e mi pesa, credetemi, richiamare tutti, ancora una volta, ad un maggiore senso di responsabilità”. Così in un post su Facebook. Nel frattempo clima di collaborazione in consiglio comunale, l’opposizione ha inviato una serie di proposte alla maggioranza.

Lioni. Riaprono molti esercenti dopo l’allentamento del lockdown. Anche qui i contagi risultano a zero. Ripartono anche i cantieri, come quello che porterà al completamento della ciclovia sul fiume Lioni-Caposele. Casi a zero anche nella valle del Sele e nella vicina Nusco.

Calitri. Solo due casi e circoscritti, nelle settimane scorse. Tantissimi però i dubbi legati alla stagione estiva e agli eventi. Quelli fieristici saranno assolutamente vietati al chiuso, orientamento nazionale. Per gli spettacoli all’aperto diverse limitazioni, così nessuno al momento è in grado di fare previsioni sullo Sponz Fest. Parliamo naturalmente di eventi importantissimi anche per il ritorno economico. E’ arrivata una proposta per un eventuale drive-in, lanciata dall’ex assessore Giuseppe Di Guglielmo.

Sant’Angelo dei Lombardi. Un medico di base contagiato e guarito. Grande paura nella fase calda della quarantena, poi nulla più dal punto di vista sanitario. La questione ospedale resta al centro del dibattito. Oggi si incontra la task-force e sembra chiaro che l’obiettivo sarà quello di ottenere reparti e personale nella struttura del Criscuoli.

Bagnoli Irpino. Paese più colpito con 5 positivi al coronavirus. La situazione sta migliorando. “Restano solo 2 le persone ancora positive e in attesa di ricevere i risultati dei tamponi di verifica effettuati nei giorni scorsi“, dice la sindaca Teresa Di Capua.

