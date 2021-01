18 SHARES Condividi Tweet

Fiumi esondati, smottamenti, alberi caduti. Per la seconda domenica consecutiva vento e precipitazioni mettono sotto pressione l’Irpinia. A Montella nel corso della notte si è verificato uno smottamento lungo la strada San Vito – Cerrete. Il tratto interessato è al momento percorribile su di una sola carreggiata. Si raccomanda la massima attenzione (nella foto in alto).

La Protezione civile della Regione Campania è al lavoro nel comune di Cervinara, dove il maltempo ha determinato l’esondazione del torrente Cardito a valle del centro abitato. Quindici volontari della Protezione civile della Regione Campania sono intervenuti con mezzi speciali per consentire l’evacuazione di tre famiglie rimaste intrappolate a causa del maltempo. Sono in corso sopralluoghi di squadre del Genio Civile per verificare lo stato della situazione. La Sala Operativa è il Centro Funzionale seguono l’evolversi della situazione.

Fiume Ofanto sotto osservazione a Lioni. “Il monitoraggio da remoto ed i sensori di massimo livello di piena del normale deflusso delle acque del fiume Ofanto, indicano un livello di preallarme vista la notevole quantità di pioggia caduta in questi giorni e che continua a cadere“, dicono dal Comune. “Intanto massima attenzione in prossimità dei punti di attraversamento del corso d’acqua“.



Domenica i Vigili del Fuoco di Avellino hanno effettuato decine di interventi. La situazione più critica tra i comuni di Pietrastornina, San Martino Valle Caudina e Cervinara. Gli interventi più impegnativi a Capriglia Irpina in via Ischia per la caduta di un albero, a San Martino in via Starza per un allagamento, a Salza Irpina in via Roma per caduta alberi, a Pietrastornina in corso Partenio per allagamento, a Roccabascerana in via Arnaldo da Brescia per allagamento, a Santo Stefano Del Sole in via Roppole per allagamento, a San Martino in via Pezzano per allagamento, a Castelfranci in contrada Braiole per una piccola frana, a San Martino in via Roma per la caduta di un cornicione, a Roccabascerana In via Pisano per un allagamento, a Pietrastornina in via Roma per caduta alberi, a Calabritto in viale della Resistenza per un allagamento, a Roccabascerana in via Nazionale per un allagamento. Ad Ariano Irpino in contrada Patierno per un allagamento, a Volturara Irpina in via Di Meo per delle lamiere pericolanti, a Pietrastornina in via Cigno per un allagamento, a Montemarano in contrada Santi Giovanni e Paolo per il crollo di un muro, a Prata Principato Ultra in località Molini per il cedimento di una parte della sede stradale, a San Martino in contrada Lanzilli per un allagamento, a Chianche sulla SS 88 per un albero caduto sulla sede stradale, a Cassano Irpino per la caduta di un albero, a Solofra in via Santa Lucia per delle lamiere pericolanti, ad Ariano Irpino sulla SS 90 per la caduta di alberi, ad Ariano Irpino in contrada Cesine sempre per caduta alberi, a Grottolella in via Gramsci per caduta alberi, a San Martino in via Roma per la caduta di un pezzo di cornicione. Mentre ad Avellino sono stati effettuati interventi in via Francesco Tedesco per la caduta di un albero, a Contrada Valle per la caduta di un pezzo di cornicione, in via Ireneo Vinciguerra per la caduta di un albero, in via Leonardo di Capua per diversi allagamenti, in via Luigi Imbimbo per un altro allagamento. A Pietrastornina sulla SP 374 è caduta una piccola frana che ha costretto alla chiusura del tratto di strada. La sala operativa del Comando di via Zigarelli sta ancora impegnando tutte le squadre per far fronte alle numerose richieste di soccorso.

