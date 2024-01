18 SHARES Condividi Tweet

I Carabinieri della Stazione di Flumeri hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 48enne della provincia di Napoli, ritenuto responsabile di “Furto aggravato”. I fatti si sono verificati nella serata di sabato: la pattuglia era già impegnata in un servizio di controllo del territorio, quando, notato uno strano movimento all’interno di un’area adibita a parcheggio di mezzi pesanti, ha proceduto al controllo.

Vistosi scoperto, il 48enne ha abbandonato sul posto delle taniche piene di gasolio e tenta di allontanarsi, venendo prontamente bloccato dai militari dell’Arma. L’immediata attività ha permesso di rinvenire altre taniche piene di carburante, già caricate sull’auto presa a noleggio in mattinata dal presunto responsabile del furto. La refurtiva, per un totale di circa 350 litri di gasolio, è stata sottoposta a sequestro, unitamente al veicolo utilizzato dall’uomo e a vari attrezzi da scasso.

Condotto in Caserma, il 48enne (già noto alle Forze dell’Ordine) è stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento, sottoposto ai domiciliari.

