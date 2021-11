24 SHARES Condividi Tweet

Circa 100 persone in isolamento in quanto contatti diretti di positivi e una ventina di casi accertati. Preoccupa la situazione a Teora, dove da un paio di settimane il contagio da covid-19 avanza. E dall’inizio della pandemia è uno dei momenti più difficili per il paese, che in totale registra meno di 1500 abitanti. Così il sindaco Pasquale Chirico ha scelto di adottare misure restrittive che non si vedevano dalla scorsa primavera.

Con tre ordinanze firmate nelle ultime 24 ore, il neo primo cittadino ha prima imposto la chiusura anticipata alle ore 18 di tutti gli esercizi pubblici per tre giorni, da oggi e fino a domenica, consentendo oltre orario solo l’attività di asporto a ristoranti e pizzerie. Poi ha disposto la sospensione del mercato cittadino, previsto nella giornata di sabato, e infine ha chiuso fino al 4 dicembre le scuole. Gli studenti però erano già a casa perché si era proceduto alla sanificazione dell’istituto.

Sui canali social dell’amministrazione si legge l’appello: “Si raccomanda massima prudenza, l’uso della mascherina anche all’aperto, evitare assembramenti, soprattutto visite di cortesia nelle abitazioni”.

