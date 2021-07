Padre e figlio sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino e fortunatamente non sono in pericolo di vita. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Avellino che ieri sera sono intervenuti assieme a una pattuglia della Guardia di Finanza. Da stabilire se i colpi siano stati esplosi per festeggiare o per una intimidazione o un agguato. E naturalmente si cerca l’autore.