Giuseppe Caruso è stato eletto all’unanimità Presidente del Forum Regionale dei Giovani. Ventisette anni, avvocato, è stato coordinatore del Forum dei giovani di Caposele e membro del Coordinamento provinciale di Avellino oltre che ad aver presieduto il Forum Regionale dei Giovani nel quadriennio 2016/2020 ed essere membro della direzione provinciale del Partito Democratico. Ad eleggerlo, stamani, l’Assemblea del Forum Regionale dei Giovani, presieduta dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero.

“È un nuovo impegno per il quale, per quanto fatto e per quanto c’è da fare, darò tutto me stesso. Voglio esprimere innanzitutto riconoscenza al gruppo che mi ha accompagnato nella precedente esperienza; è un ritrovato entusiasmo verso un nuovo gruppo di giovani pronti a dare il massimo per migliorare la condizione dei nostri coetanei. OCCUPAZIONE, FORMAZIONE, RAPPRESENTANZA saranno i punti cardine dai quali partire per sviluppare una visione d’insieme in favore delle giovani generazioni. Le sfide e le prove che abbiamo davanti sono più che mai ardue, profonde e di esito incerto. Il nostro territorio, con i suoi punti di forza e con le sue debolezze, con il suo bagaglio di problemi antichi e recenti, di ordine istituzionale e politico, di ordine strutturale, sociale e civile, merita un nuovo umanesimo.”, ha dichiarato Caruso al termine della votazione. ” Non possiamo restare indifferenti dinanzi a giovani che si perdono vivendo in maniera inaccettabile la loro emarginazione o subalternità. Al lavoro, la speranza siamo noi. Auguri alla nostra speranza.”.

Su proposta del Presidente Caruso l’Assemblea ha, inoltre, eletto l’Ufficio di Presidenza composto dai Vice Presidenti Marilisa Grillo e Michele De Rosa dai segretari Raffaele Magliola e Nicola Griffo dai componenti Giuseppe Ferro Pasquale Rinaldi. Eletti, inoltre, Presidente dell’Assemblea Francesco Pagliocca, Tesoriere Roberta Riccio e Segretario Organizzativo Pasquale Cesarano. Compongono inoltre Assemblea: Luca Polito, Rosa Chianese, Angela Marciano, Valentina Giangrieco, Rossella Vinciguera, Vittorio De Feo, Renzo Carusone, Gianluigi Genovese.

