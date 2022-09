18 SHARES Condividi Tweet

Sabato 3 settembre 2022, alle ore 19, inaugurazione della nuova sede di Forza Italia, in Corso Vittorio Emanuele II, 56 ad Avellino con il vicepresidente e coordinatore unico nazionale del partito, Antonio Tajani. L’inaugurazione della nuova sede sarà preceduta da un incontro con i giovani e gli amministratori locali, in programma alle ore 18, presso il Bar D’Apolito in Via Nazionale delle Puglie a Sirignano.

Nel centrodestra intanto Gennaro Romei, ex assessore al Comune di Avellino, è stato nominato commissario provinciale dell’Udc da Lorenzo Cesa.

