‘Fragori nella mente’ a Zungoli, seconda edizione con Paolo Benvegnù

Non solo musica ma anche una chiacchierata al tramonto nel suggestivo salotto all’aperto dell’ex convento francescano di Zungoli, uno dei borghi più belli d’Italia, in cui Paolo Benvegnù, chitarrista e cantautore italiano. risponderà alle domande del pubblico nella seconda edizione di “Fragori nella mente” in programma lunedì 16 agosto alle ore 19:00.

Anche Mina, ha reinterpretato una sua canzone “Io e Te”; i suoi brani sono stati cantati anche da Irene Grandi (È solo un sogno), Giusy Ferreri, Marina Rei (Il mare verticale). Paolo Benvegnù è stato il chitarrista-cantante fondatore degli Scisma, imprescindibile gruppo alternative-rock italiano ormai sciolto, con cui ha registrato, prodotto e composto tre dischi su etichetta Parlophone-EMI.

Dopo lo scioglimento inizia nuove collaborazioni e diventa uno dei quattro cantanti del Presepe Vivente, spettacolo di e con David Riondino e Stefano Bollani. Instaurato un forte legame con la scena artistica di Firenze, Benvegnù costruisce un suo studio di registrazione a Prato e, parallelamente alla nuova carriera solista, inizia quella di produttore artistico con tantissimi album lavorati, tra i quali Perturbazione, Terje Nordgarden e Brychan.

