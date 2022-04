Frana sulla variante di Grottaminarda, senso unico alternato

16 SHARES Condividi Tweet

Lungo la strada statale 90/VAR “Variante di Grottaminarda” si è resa necessaria l’attivazione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, in corrispondenza del km 3,900, a causa dello scivolamento di materiale da un’attigua terra armata.

A seguito delle prime verifiche eseguite da Anas, sono stati programmati ulteriori sopralluoghi tecnici, volti a definire le attività da intraprendere per la messa in sicurezza dell’area ed il ripristino della regolare transitabilità, nel minor tempo possibile. L’area dove si è verificato l’evento non rientra tra quelle interessate dai lavori sulle opere di sostegno a servizio della 90/VAR, già ultimati nel gennaio scorso.

