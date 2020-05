18 SHARES Condividi Tweet

Gli ospedali di Sant’Angelo dei Lombardi e Ariano Irpino si doteranno di un sistema di tamponi veloci. Si chiamano Point of Care e consentono di rilevare la positività in 20-30 minuti. Lo ha annunciato al Mattino il direttore sanitario Angelo Frieri. Che ha specificato: “Solo per chi arriverà in pronto soccorso, in modo da consentire la sicurezza e l’ingresso in altri reparti”. Oppure prima del trasferimento in un ospedale idoneo.

Il costo è di circa 30mila euro per due macchinari e 400 test. Sono stati ordinati alla Menarini Diagnostic. Sui tempi un punto interrogativo perché gli stessi macchinari sono stati chiesti da diverse strutture sanitarie d’Italia.

Zero positivi. Martedì sera l’Asl Avellino ha firmato il consueto bollettino. Su 299 tamponi effettuati nelle varie strutture provinciali e regionali, non risultano casi di positività per residenti in provincia di Avellino. In tutta la regione sono stati registrati 6 positivi.

Comments

comments

Condividi su: