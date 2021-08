16 SHARES Condividi Tweet

I Carabinieri della Stazione di Bagnoli Irpino hanno sorpreso due giovani che si aggiravano con fare sospetto nei pressi di alcune abitazioni isolate. Dopo averne osservato i movimenti, i militari hanno proceduto al controllo.

Gli stessi, entrambi di Napoli e con a carico numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio (principalmente furti in abitazione), alla specifica richiesta da parte degli operanti, non hanno fornito alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in quel luogo. Condotti in Caserma per gli ulteriori accertamenti, nei loro confronti è dunque scattata la proposta per l’irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio.

