Futuro delle Province, Buonopane incontra i deputati De Luca e Gubitosa

“Questa mattina ho avuto il piacere di incontrare il vice-capogruppo Pd alla Camera dei Deputati, l’onorevole Piero De Luca e il vice-presidente del Movimento 5 Stelle, l’onorevole Michele Gubitosa. Ho illustrato il percorso che abbiamo intrapreso e le idee e i progetti che già abbiamo messo in campo per il nostro territorio. Ho riscontrato unione di intenti e un sostegno concreto da parte di entrambi i partiti che compongono la maggioranza di Governo. Sono certo che la condivisione di un percorso chiaro rappresenti un segnale molto positivo per la nostra provincia”. E’ quanto dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, al termine della riunione. Un confronto costruttivo promosso per mettere sotto i riflettori la programmazione messa in campo dall’Ente su una serie di attività.

“Nel corso del confronto – aggiunge il presidente Buonopane – abbiamo affrontato anche il tema della riforma degli enti locali che interessa non poco le Province, alle quali potrebbero essere riattribuite importanti funzioni: dall’ambiente, alla protezione civile, passando per lo sviluppo del territorio”.

