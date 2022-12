28 SHARES Condividi Tweet

Con un bando di concorso cinematografico indirizzato alle scuole di tutta Italiaè stato avviato il progetto “Genius Loci. Il cinema racconta il Territorio”: entro il 31 dicembre dovranno pervenire all’indirizzo geniusloci@keaton.eu le domande di partecipazione per cortometraggi realizzati nell’ambito di progetti didattici nella scuola secondaria di primo e secondo grado e che siano centrati sul racconto delle aree interne, delle aree fragili, dei territori e luoghi marginali e di piccole comunità. Possono partecipare cortometraggi realizzati senza limiti relativi all’anno di produzione.

Il progetto “Genius Loci”(https://keaton.eu/festival-genius-loci) nasce dall’alleanza tra keaton.eu, portale dedicato al cinema per la scuola, e il CSC-Centro Studi Cinematografici, associazione nazionale di cultura cinematografica.

Tra le opere presentate saranno selezionati i film da proiettare in sala nel Genius Loci Festival, che si terrà a maggio in Irpinia. Nella sezione concorso del festival la giuria tecnica premierà il miglior film di scuola secondaria di II grado e il migliore di scuola secondaria di I grado, mentre la giuria del pubblico premierà un film scelto da entrambe le categorie.

Ma l’evento festival, che oltre al concorso prevede una rassegna a tema e incontri con personalità della cultura, è solo un aspetto del progetto: i film saranno infatti oggetto di riflessione condivisa attraverso un articolato programma formativo che coinvolgerà, nei primi mesi del 2023, alcuni istituti scolastici della provincia di Avellino, insieme ad altri istituti della Lombardia, della Puglia e della Sicilia. Il progetto si articola in seminari didattici e laboratori pratici che ricalcheranno una parte significativa della filiera del cinema e dell’audiovisivo: la selezione dei film avverrà tramite un laboratorio durante il quale i ragazzi delle scuole irpine saranno guidati da formatori e professionisti nel lavoro di analisi delle opere pervenute; analoghe attività didattico-laboratoriali serviranno a costruire il programma del festival, curarne la realizzazione, la conduzione con interviste agli autori, la comunicazione audiovisiva e la stessa giuria tecnica, mentre la giuria del pubblico sarà affidata agli studenti delle scuole delle altre regioni.

Il Festival sarà dunque un luogo di dialogo, confronto e riflessione sui linguaggi, le forme, le tecniche scelti dai giovani per la creazione delle loro opere oltre che un luogo per riflettere su territori e luoghi marginali. L’intento del progetto “Genius Loci. Il cinema racconta il Territorio” è quello di intervenire in un’area lontana dalle grandi infrastrutture culturali, sulla base di una rete di accordi e collaborazioni che raggruppa le scuole e alcune delle principali istituzioni culturali territoriali.

La zona in cui si svolgeranno le attività in presenza previste dal progetto si trova nella parte più orientale della Provincia di Avellino, un’area periferica di alta collina con insediamenti urbani dispersi. I piccoli comuni in cui si trovano le sedi scolastiche coinvolte sono soggetti a un lento e costante spopolamento; la lontananza dai grandi hub culturali aggrava la circostanza di perifericità e isolamento che spinge spesso i giovani a un’emigrazione senza ritorno. Le scuole restano tuttavia una fondamentale infrastruttura culturale del territorio, vero e proprio presidio in costante confronto con il processo di erosione del capitale culturale e dell’identità territoriale che si accompagna allo spopolamento.



Il progetto “Genius Loci. Il cinema racconta il Territorio”coinvolge Istituti irpini comprendenti scuola primaria, secondaria di I grado e numerosi indirizzi della scuola secondaria di II grado nonché diverse centinaia di studenti. La domanda di cultura e partecipazione che questi ultimi esprimono viene messa in relazione, grazie al progetto, con analoghe domande emergenti dai giovani di diversi territori delle regioni Lombardia, Puglia e Sicilia, facenti parte di istituti scolastici coinvolti nella dimensione virtuale dell’iniziativa, ovvero come “giuria popolare” – opportunamente formata – del festival cinematografico. Al centro di questo scambio è il territorio, sia in quanto valorizzato dalla scommessa di un evento culturale orizzontale e decentrato – il festival – sia in quanto l’identità dei luoghi e la sua rappresentazione simbolica diviene oggetto privilegiato di indagine attraverso il linguaggio cinematografico.

Il progetto è stato ammesso a finanziamento in base al bando “Progetti di rilevanza territoriale” 2022 nell’ambito del progetto “Cinema e Immagini per la Scuola” promosso da MiC-Ministero della Cultura e dal MIM-Ministero dell’Istruzione e del Merito.

