Gesualdo, le condizioni del 16enne restano molto gravi

Gesualdo e l’Irpinia tutta pregano per il 16enne di Gesualdo ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale Moscati di Avellino. E’ rimasto ferito alla testa da un colpo di arma da fuoco, partito da una pistola che aveva in pugno. Il giovane si trova attualmente in rianimazione e ha subito un intervento di craniectomia decompressiva.

L’arma era tenuta regolarmente dai genitori. Adesso al vaglio degli inquirenti ci sono le ipotesi di un incidente o di un tentato suicidio. Sono stati gli stessi genitori a chiamare immediatamente i soccorsi dopo aver sentito il colpo e aver visto il giovane in una pozza di sangue.

Il drammatico episodio si è verificato ieri pomeriggio intorno alle 17.30, in località Torre dei Monaci e non lontano dall’abitazione della famiglia. Indagano i carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano.

