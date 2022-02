Gesualdo, maggioranza spaccata: il sindaco Pesiri sfiduciato

14 SHARES Condividi Tweet

A circa un anno e mezzo dalla naturale scadenza del mandato, Gesualdo resta senza sindaco. Il notaio Edgardo Pesiri, eletto nel 2018 con soli 30 voti di scarso sull’avversario Domenico Forgione, è stato sfiduciato nella notte. A firmare le dimissioni e mettere fine all’esperienza amministrativa, tre consiglieri di maggioranza e la minoranza.

La sfiducia era nell’aria da tempo. Già sul bilancio nei mesi scorsi si erano registrate tensioni, acuitesi in seguito per lo scarso coinvolgimento dell’intera squadra nelle scelte amministrative. Così il vicesindaco Gianfranco Bianco e i consiglieri Michele Di Foggia e Amerigo D’Onofrio, dopo aver rimesso le deleghe, hanno deciso per l’epilogo anticipato davanti a un notaio di Benevento. Con loro la minoranza guidata dell’ex primo cittadino Forgione, nella quale di recente aveva fatto il suo ingresso Vincenzo Carrabs, in seguito alle dimissioni di Gianluca Scrima.

Il Consiglio comunale verrà quindi sciolto e sarà a breve nominato un commissario, che dovrà traghettare l’ente fino alle prossime elezioni in primavera.

Condividi su: