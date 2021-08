18 SHARES Condividi Tweet

Storia di una ricostruzione. “l’Irpinia dopo il terremoto”. Un viaggio nel cuore e nell’anima dell’Irpinia a 40 anni dal sisma che sconvolse il destino di più generazioni. Con questo libro, Stefano Ventura ricostruisce le vicende drammatiche del post terremoto come un’autobiografia collettiva nella quale, fatti, storie e dati, sembrano la mappa delle cicatrici che ogni Irpino si ritrova sulla pelle.

Lunedì 9 agosto alle ore 18.30 nella Piazzetta Cillo Palermo a Gesualdo sarà l’occasione per ritornare a discutere di questo passato, che sembra non passare mai, insieme all’Autore, all’ex deputato Luigi Famiglietti e Giuseppe Morsa, segretario FIOM, accolti da Edgardo Pesiri, Sindaco di Gesualdo in un confronto moderato dalla giornalista Monica De Benedetto.

Condividi su: