L’Istituto Agrario ‘ Francesco De Sanctis’ ambasciatore del vino di qualità per le scuole italiane nella Giornata nazionale della cultura vino e dell’olio. L’evento, promosso dal Ministero dell’Istruzione, dal Ministero della Cultura, dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dall’Ais – Associazione Italiana Sommelier e Rai TGR, ha selezionato la Scuola Enologica “Francesco De Sanctis” di Avellino come istituto di rappresentanza del territorio campano in occasione della GNCVO che, anche quest’anno, ha rinnovato il protocollo d’intesa per il triennio 2022 – 2024.

La manifestazione si terrà sabato 7 maggio, dalle 10 alle 17, presso la Cittadella dei Misteri, nel borgo di Terra Murata – Palazzo d’Avalos a Procida, Capitale della Cultura Italiana 2022. Insieme alle autorità del territorio e ai sommelier Ais Campania, il dirigente Pietro Caterini interverrà raccontato il valore storico della Scuola Enologica ‘Francesco De Sanctis’ di Avellino presentando le denominazioni del territorio con i vini prodotti dagli allievi dell’istituto. Nella giornata di promozione delle produzioni enologiche ed olearie, l’istituto ‘F.De Sanctis’ porta il suo contributo per sostenere il processo di conoscenza della storia economica dei territori e delle tradizioni culturali indigene, il patrimonio culturale materiale e immateriale del territorio e delle comunità locali.

Nella manifestazione, interverranno anche il Sindaco di Procida Raimondo Ambrosino, l’assessore Leonardo Costagliola assessore per il Turismo, Attività Produttive, Mobilità , Nicoletta Gargiulo (Presidente AIS Campania), il wine-maker Roberto Cipresso e Gaetano Cataldo, presidente dell’Associazione Identità Mediterranea, presentando ‘Mosaico per Procida’, progetto per la creazione di una gran cuvée di vini di diversi terroir campani realizzato con uve di 26 cantine campane selezionate ed espressione dei terroir campani

