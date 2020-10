Giornate FAI d’Autunno, le tre tappe in Irpinia

16 SHARES Condividi Tweet

A Giulia Maria Crespi, scomparsa lo scorso luglio, è dedicata l’edizione 2020 delle Giornate FAI d’Autunno: mille aperture a contributo libero in 400 città in tutta Italia, organizzate per la prima volta in due fine settimana, sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25 ottobre.

Anche quest’anno promotori e protagonisti sono i Gruppi FAI Giovani, ideali eredi e testimoni dei valori che per tutta la vita hanno guidato la Fondatrice e Presidente Onoraria del FAI – Fondo Ambiente Italiano: l’inesauribile curiosità, la voglia di cambiare il mondo e l’instancabile operosità per un futuro migliore per tutti. Ispirandosi a lei, i giovani del FAI – con la collaborazione delle Delegazioni e degli altri Gruppi di volontari della Fondazione – scenderanno in piazza per “seminare” conoscenza e consapevolezza del patrimonio di storia, arte e natura italiano e accompagneranno il pubblico, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, alla scoperta di luoghi normalmente inaccessibili, poco noti o poco valorizzati in tutte le regioni: un caleidoscopio di meraviglie nella proposta del FAI e dei suoi delegati che reagiscono con ancor più energia e impegno, positività ed entusiasmo al periodo difficile che l’Italia sta attraversando.

Con le Giornate Fai d’Autunno si inaugura in Campania il cambio al vertice della presidenza regionale del Fondo Ambiente Italiano, dove Michele Pontecorvo Ricciardi, vicepresidente di Ferrarelle e Lgr holding, succede a Maria Rosaria de Divitiis, che lascia dopo tre mandati e ben 12 anni di gestione e guida.

“Mi riempie di orgoglio e di soddisfazione l’incarico di Presidente Regionale della Campania, che arriva a coronamento di un lungo percorso condiviso tra la mia azienda Ferrarelle e il Fondo Ambiente Italiano. – spiega Michele Pontecorvo Ricciardi – Partire ora, in un momento così particolare e impegnativo, è per me una doppia sfida, considerando anche l’eredità di una donna di grande cultura e capacità come Maria Rosaria de Divitiis. Cercherò anche io di portare la mia esperienza e il mio contributo nel FAI, soprattutto ora che il terzo settore sta affrontando questa grande crisi. Le Giornate FAI d’Autunno, in un momento così difficile per l’Italia e in particolare per la Campania, sono ancor di più un’occasione per godere in sicurezza della bellezza del nostro territorio, valorizzando turismo, ambiente e cultura”.

Nella provincia di Avellino , domenica 18 si potrà visitare il borgo longobardo di Castelvetere sul Calore, nel Parco regionale dei monti picentini tra suggestivi panorami e passeggiate all’aria aperta. A Cesinali, invece, sabato 17 sarà aperto in occasione delle Giornate FAI l’Acquedotto Augusteo del Serino le cui acque irpine concorrevano ad alimentare il grandioso sistema di distribuzione idrica sotterranea di Neapolis.

Nel beneventano , sia sabato 17 che domenica 18 le Giornate FAI propongono la passeggiata sulla pista ciclabile dell’Oasi LIPU a Contrada Sant’Angelo a Piesco. Lambita dal fiume Calore, la Contrada rappresenta un’area naturalistica dove si può godere del fascino di un paesaggio caratterizzato da alberi imponenti, anse fluviali e spiaggette deserte. La passeggiata si svolgerà parte in bici e parte a piedi (sabato riservata per iscritti FAI, domenica aperta a tutti – durata 3 ore circa, si consiglia abbigliamento comodo, cappello, scarpe chiuse, acqua).

