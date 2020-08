20 SHARES Condividi Tweet

Angelo Di Pietro, originario di Guardia Lombardi, sarà candidato alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre con la lista “+Campania in Europa”. E’ ingegnere gestionale specialista in processi di trasformazione digitale per la pubblica amministrazione, da anni è impegnato in iniziative pubbliche con l’Italia dei Valori, di cui è membro dell’Esecutivo Nazionale, per la promozione e l’utilizzo dei Fondi Europei.

La sua dichiarazione: “L’Irpinia ha bisogno di essere rappresentata al meglio in Regione Campania, in un contesto in cui le competenze specialistiche permettono di raggiungere risultati maggiori è fondamentale contribuire per l’interesse della propria terra. Vista la sinergia e la condivisione di intenti con +Europa, partecipo alle prossime elezioni regionali a sostegno del presidente De Luca, candidandomi con lista +Campania in Europa, conservando la mia appartenenza all’Italia dei Valori.

Il mio impegno è all’insegna della continuità dell’operato del governatore De Luca, porto con me la mia esperienza professionale e politica con l’intento di favorire una nuova stagione di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per l’Irpinia. La nostra provincia deve puntare a primeggiare nell’economia digitale, abbiamo nel nostro territorio imprese e professionisti che si sono distinti per le loro idee e per i loro prodotti, occorre metterli in condizioni di continuare a fare business restando in Irpinia, per farlo bisogna azzerare il digital divide e avviare un programma di sviluppo ritagliato su misura per l’Irpinia”.

