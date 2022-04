22 SHARES Condividi Tweet

Si è svolta presso il Multisala Cinema Nuovo di Lioni l’anteprima del documentario ‘Giorni di un Cinema Passato’. Diretto da Giuseppe Rossi (regista di ‘90 Secondi’), il film narra la storia del Cinema Nuovo di Lioni attraverso i ricordi del fondatore Nicola D’Amelio, conosciuto da tutti come Lillino. Una divertente e commovente narrazione, dall’inaugurazione il 23 Novembre 1954 del locale in via Cesare Battisti, l’avvento del cinemascope, il terremoto del 1980, fino all’apertura del moderno multisala. Un film che ci ricorda, come dichiarato dal regista durante la serata, l’importanza del cinema come esperienza condivisa “…perché un film visto sul grande schermo insieme ad altre persone non è uguale a vederlo da soli a casa su un telefonino tra mille distrazioni, soprattutto perché potrebbero non esserci arrivate le vere intenzioni degli autori e quindi potremmo aver interpretato la trama a modo nostro. Fin da piccolo quando venivo in questo cinema Lillino rappresentava in qualche modo i film che venivo a vedere e mi ricordava ogni volta che un film andava visto sullo schermo più grande possibile. Se mi sono appassionato tanto al cinema è anche grazie a lui. Per me c’è stato Fellini, Vittorio De Sica, Sergio Leone e poi.. c’è stato anche Lillino.” Alfonso D’Amelio, produttore del documentario insieme ai fratelli Pasquale e Margherita, ha annunciato che ciò è l’inizio di un progetto che prevederà la realizzazione di un museo del cinema e la ricostruzione di una sala cinematografica come quella originaria degli anni 50 per proiettare film in pellicola come una volta.

Durante la serata sono stati proiettati altri cortometraggi del regista con la presenza in sala di alcuni degli attori che hanno raccontato la loro esperienza e alcune curiosità. È stato proiettato il corto d’animazione ‘Voodoo Love Story’, il thriller psicologico ‘Chromotherapy’ (presente in sala l’attore Gerardo Di Santo), la commedia ‘Un Esame da Sballo’, il fantasy ‘Blue Crystel’ (presente l’attrice Alessia Ucciardo), il video musicale ‘Il Canto dei Morti’ (presente l’autore delle musiche Nicola Vitale, gli attori Cristina Voloshyn, Arianna Fico, Jacopo Sallicandro), il corto contro la violenza sulle donne ‘L’Ora Di Pranzo’ (presente la produttrice Francesca Rossi e l’attore Antonio Bruno), e infine è stato proiettato a sorpresa ‘L’Esorcismo dell’Acqua’, nuovo corto horror ancora in fase di completamento, dedicato alla memoria di Don Raffaele Pettenuzzo (filosofo, scrittore e parroco di Paupisi), scomparso a causa del covid lo scorso novembre. TRAILER: https://youtu.be/F6_AAvmDZD8

