22 SHARES Condividi Tweet

Quattro giovani dell’arianese, già noti alle Forze dell’Ordine e di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, sono finiti nei guai in seguito a un controllo a opera della pattuglia carabinieri della Stazione di Grottaminarda, impegnata in un normale servizio perlustrativo notturno per la verifica del rispetto delle misure imposte per il contenimento della diffusione del Covid-19 e alla prevenzione dei reati in genere.

Non sapendo fornire una valida giustificazione circa la loro presenza in quel luogo, è scattato l’accertamento con perquisizione personale e veicolare. Uno di loro è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. I quattro quindi sono stati sanzionati per aver violato le prescrizioni di carattere sanitario relative all’emergenza pandemica in atto mentre, per il giovane sorpreso in possesso del coltello è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere). Il coltello è stato sottoposto a sequestro.

Comments

comments

Condividi su: