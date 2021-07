Grottaminarda, inaugurata la nuova sede Confagricoltura

12 SHARES Condividi Tweet

Alla presenza del presidente e del direttore di Confagricoltura Campania, Fabrizio Marzano e Paolo Di Palma, è stata inaugurata, nella mattinata di martedì 20 luglio, la nuova e accogliente sede zonale della Confagricoltura di Avellino. Il nuovo ufficio, fortemente voluto per gli associati del comprensorio ufitano dal presidente provinciale, Angelo Frattolillo, e dal direttore, Antonio Caputo, è sito in via A.A. Minichiello a Grottaminarda. Alla presenza di un folto numero di persone, ha benedetto i locali il parroco della chiesa di S. Maria Maggiore, don Rosario.

All’importante avvenimento hanno presenziato il sindaco di Grottaminarda, Angelo Cobino e l’assessore Virginia Pascucci, che hanno portato il saluto dell’Amministrazione e assicurato la loro disponibilità per favorire uno svolgimento adeguato dell’attività che si andrà a proporre nell’ufficio a servizio degli agricoltori e dei cittadini tutti.

Presente all’evento anche l’on. Enzo Alaia, presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale, nonché amico da tempo dell’Organizzazione, che nel suo intervento di saluto non ha mancato di complimentarsi con i vertici della struttura provinciale del Sindacato agricolo per l’importante e fruttuoso lavoro che stanno portando avanti nella provincia, dicendosi convinto che anche questa ulteriore iniziativa darà sicuramente i frutti da tutti auspicati.

Il presidente Frattolillo, nel suo intervento, ha ringraziato il personale ed i collaboratori che, con il loro impegno, permettono questi ulteriori passi avanti nella crescita e nel radicamento dell’Organizzazione nella provincia irpina, ringraziando le Autorità che con la loro presenza hanno dato il giusto rilievo all’evento.

Il nuovo ufficio sarà un importante punto di riferimento per le aziende agricole del comprensorio che vi troveranno un personale competente e responsabile a disposizione di tutti, in un’area molto importante e per il settore agricolo e per tutto quello che essa rappresenterà da qui a qualche anno con la stazione Hirpinia dell’Alta Velocità ferroviaria.

