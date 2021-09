Guardia Lombardi, Alaia e Petracca a sostegno di Siconolfi

18 SHARES Condividi Tweet

Grande partecipazione ieri sera presso il ristorante “Il Borgo” per la presentazione della lista Guardia Futura, capeggiata dal candidato sindaco Francescantonio Siconolfi. La coalizione di centrosinistra è composta da Ferdinando Compierchio, Giovanni Di Paola, Francescantonio Rossi, Vito Di Paola, Elvira Gerarda Del Sordi, Giovanni Montemarano, Carmine Pichiarallo, Angelo Salvatore, Franco Valvano e Angelo Tota.

“Sono sceso in campo per amore della mia gente e della mia comunità. – ha spiegato il candidato sindaco – la nostra è una lista ben strutturata, non realizzata qualche minuto prima della presentazione come qualche altra. Sarà un sindaco giovane e utile alla comunità. Coinvolgerò tutti i cittadini per realizzare il mio programma, penso ad una struttura per gli anziani, iniziative per l’agricoltura, valorizzazione del centro storico, del museo della civiltà contadina, centro anziani, rivalorizzare la cultura. Tutte cose utili che hanno visto una scarsissima e pessima gestione nei cinque anni scorsi”.

“Il mio obiettivo è quello di coinvolgere i giovani di questa comunità nell’azione amministrativa attraverso un forum giovanile che funzioni e che è scomparso, di sostenere le associazioni culturali e sociali. Ai miei concittadini dico di sostenermi e sostenerci con il voto. Sarà io l’interlocutore principale dei giovani, degli anziani e dei cittadini. Metterò a disposizione la mia squadra ed esperti per portare nuovi servizi in un paese nel baratro come è sotto gli occhi di tutti. Siamo stati tagliati fuori da possibilità progettuali, ultimo su tutti, l’amministrazione con ha approvato lo schema entro il 31 luglio per dare vita alla nuova governance del progetto pilota, facendo restare fuori Guardia, insieme a Nusco e Bagnoli che è commissariata, dalla nuova governance del progetto Pilota. Questo potrà compromettere opportunità importanti per la comunità.”

A seguire gli interventi dei consiglieri regionali presenti: Maurizio Petracca, vice presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania e Vincenzo Alaia, presidente della Commissione Sanità della Regione Campania. Entrambi i consiglieri regionali hanno dichiarato pieno sostegno al candidato Sindaco Francescantonio Siconolfi e alla sua lista. I consiglieri regionali del Pd e Italia Viva hanno rimarcato l’importanza per un comune di avere a supporto dei riferimenti provinciali e regionali per iniziative e valorizzare il territorio e sostenere lo sviluppo. Sostegno pieno alla lista Guardia Futura “che ha capacità, esperienza e un sindaco giovane che con la sua competenza, passione e motivazione saprà ben fare per i propri cittadini”. In sala presenti anche diversi amministratori altirpini tra cui il sindaco di Montella Rino Buonopane e la consigliera provinciale Rosanna Repole.

Condividi su: