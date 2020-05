24 SHARES Condividi Tweet

Il Governo con il decreto legge n.34/2020 denominato Decreto Rilancio ha previsto un ecobonus pari al 110% per chi effettua lavori di miglioramento energetico. Un segnale importante per rilanciare un settore, quello dell’edilizia, che già prima dell’esplosione del coronavirus attraversava momenti difficili e che ora con la crisi economica che si prospetta potrebbe portare al fallimento di tante piccole imprese.

Con questo bonus si cerca in qualche modo di stimolare la ripartenza del settore ed è in quest’ottica che il consigliere di minoranza di Guardia Lombardi, Alessandro Di Pietro, lancia la sua proposta al sindaco Antonio Gentile. “In questo periodo di difficoltà si deve agevolare la ripartenza delle piccole attività, anche attraverso gesti semplici per dimostrare di essere vicini ai cittadini. Come consigliere di minoranza in questi mesi non ho mai fatto mancare il mio contributo propositivo, mi auguro però che anche l’amministrazione dimostri attenzione alle nostre proposte.

Magari ripensando anche alcune sue scelte, come quella sulla pesa pubblica, perché spendere 40mila euro per spostare qualcosa di poche decine di metri è uno schiaffo ai cittadini in difficoltà”.

