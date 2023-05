Gubitosa in Commissione nazionale Antimafia: ‘Immenso privilegio’

14 SHARES Condividi Tweet

Il Deputato irpino Michele Gubitosa, Vicepresidente del Movimento 5 Stelle, è stato designato dal Presidente della Camera Lorenzo Fontana come membro della Commissione d’inchiesta Antimafia. Insieme a Gubitosa, per il M5S faranno parte della Commissione il Senatore Roberto Scarpinato, in passato magistrato antimafia e Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Palermo, e Federico Cafiero De Raho, già Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

La Commissione Antimafia, istituita per la prima volta inel 1962 con legge proposta dai Senatori Parri e Gatto, ha svolto la sua prima, storica seduta il 14 febbraio 1963, presieduta da Paolo Rossi. In base a quanto stabilito dall’articolo 82 della Costituzione, per le loro indagini tali Commissioni hanno gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. La Commissione Antimafia, in particolare, svolge un importante ruolo nell’attività legislativa a proposito del fenomeno mafioso e vigila sui rapporti tra mafia e politica e tra mafia e informazione.

“Ringrazio il Movimento 5 Stelle – dichiara Gubitosa – per aver indicato il mio nome al Presidente della Camera. Sarà un immenso privilegio lavorare al fianco di figure del calibro di De Raho e Scarpinato, che ho da sempre ammirato per il loro impegno profuso nella lotta alla criminalità organizzata e nelle battaglie per un Paese finalmente libero dal giogo delle mafie. Lo stesso, costante impegno che metterò ogni giorno nelle attività della Commissione. Giovanni Falcone diceva: ‘La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine’. Mi piace pensare che il nostro lavoro sia un piccolo mattone nella costruzione dell’Italia del futuro: un’Italia che avrà saputo scrivere la parola ‘fine’ sulla mafia”, conclude Gubitosa.

“Nelle ore in cui la prefettura, a titolo di garanzia degli amministratori, ha inviato commissioni d’accesso a Quindici e Monteforte Irpino, il vice presidente del MoVimento 5 Stelle Michele Gubitosa, deputato irpino, viene eletto componente della Commissione parlamentare antimafia insieme a Scarpinato e Cafiero de Raho. Si tratta di un prestigioso incarico che richiama fortemente l’impegno del Movimento contro la criminalità organizzata e vedrà sempre più anche sui nostri territori, a torto ritenuti indenni da fenomeni associativi, la nostra forza politica al fianco di amministratori, imprese, cittadini che combattono strenuamente ogni forma di infiltrazione malavitosa. Faccio i miei migliori auguri all’onorevole Gubitosa offrendogli la massima collaborazione, anche da segretario della Commissione Regionale Speciale Anticamorra, per il suo nuovo impegno nelle istituzioni”, lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi.

Condividi su: