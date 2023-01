Guida sotto effetto di alcol, 20enne di Torella nei guai

20 SHARES Condividi Tweet

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano hanno denunciato una ventenne di Torella dei Lombardi per “Guida sotto l’influenza di alcool”: fermata a Montemiletto in evidente stato di alterazione psicofisica, all’esito di specifici accertamenti è risultata avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito per la guida.

Oltre al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, alla giovane automobilista è stata ritirata la patente.

Alla medesima Autorità Giudiziaria è stato denunciato anche un ventenne di Frigento per “Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per rilevare un eventuale stato di alterazione psicofisica”: controllato a Sturno, nonostante l’evidente sintomatologia ha rifiutato l’invito di sottoporsi ad esami sanitari finalizzati a stabilire l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Anche in questo caso è scattato inoltre il ritiro della patente di guida.

