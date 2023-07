I protagonisti di Mare fuori all’Ariano Film Festival

16 SHARES Condividi Tweet

Dopo il sorprendente successo dello scorso anno, l’Ariano International Film Festival è lieto di annunciare il ritorno di un’altra parte del cast di Mare fuori. La serie Rai, ambientata nel carcere minorile di Nisida e divenuta un vero e proprio fenomeno mediatico, vanta un parterre attoriale di altissimo livello.

La serata conclusiva di questa undicesima edizione dell’AIFF, in programma per domenica 6 agosto vedrà quindi la partecipazione di ben cinque protagonisti dell’amata serie. Attore versatile e d’avanguardia, Carlo Guitto interpreta il padre di Cardiotrap ruolo grazie al quale ha raggiunto il grande successo.

Francesco Panarella presta il volto a Cucciolo (dalla terza stagione), mentre nella realtà è molto attivo in termini umanitari e ambientalisti, e ha un grande passione per la musica. Originaria di Castellammare di Stabia, Anna Ammirati veste i panni della tostissima Liz, ma alle spalle una carriera di tutto rispetto, tra cui spuntano progetti quali Non uccidere e Il generale Dalla Chiesa.

Presente sin dalla prima stagione, nella parte di Gennaro, Agostino Chiummariello ha realmente lavorato all’IPM di Napoli insegnando teatro e portando la sua esperienza nella serie. Dopo i lavori al fianco di Silvio Orlando e Francesco Di Leva, Giuseppe Pirozzi si guadagna la sua fetta di pubblico e di successo con Micciarella, tra i personaggi più apprezzati della terza stagione.

Carlo Guitto, Francesco Panarella, Anna Ammirati, Agostino Chiummariello e Giuseppe Pirozzi sono attesi sul prestigioso red carpet della kermesse, allestito anche quest’anno come tradizione ai piedi del suggestivo Castello Normanno nella Villa comunale di Ariano Irpino. Appuntamento alle 20:30 di domenica 6 agosto.

