Bella giornata nello stabilimento di Industria Italiana Autobus. A Flumeri il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. E il predecessore Luigi Di Maio, ora agli esteri. Visita e confronto con operai di nuovo al lavoro. Con i sindacati. Giro sul percorso di Valle Ufita negli autobus elettrici. “Realtà consolidata che darà lavoro ai giovani“, dice il deputato Generoso Maraia, in fabbrica con i colleghi Carlo Sibilia e Michele Gubitosa.

Futuro roseo per la ex Irisbus. 2020 l’anno della svolta. “Oggi qui a Flumeri celebriamo il risultato di un lavoro di squadra e nel 2020 rinascerà definitivamente Industria Italiana Autobus – fa Di Maio -. Senza i lavoratori e senza Invitalia non avremmo potuto fare niente. IIA, lo ricordiamo, è l’unica azienda che produce autobus in Italia. Ovunque andrò nel mondo racconterò della qualità e delle capacità trentennali di questa azienda, per permettere ad altri Stati di acquistare questo prodotto”.

“Le gare regionali e comunali sono importanti ma gli autobus di IIA devono essere venduti anche sui mercati internazionali – ha aggiunto Di Maio –. A Flumeri un prodotto di grande qualità che ci invidiano in tutto il mondo. Quest’anno ci saranno 65 posti di lavoro in più. Una risposta per i nostri giovani, per farli rimanere al Sud”.

Per Patuanelli “E’ sotto gli occhi di tutti come Industria Italiana Autobus sia una storia di successo, il cui merito va attribuito tutto a questo Governo e agli attori locali e non che si sono impegnati. Quest’azienda lavora e noi abbiamo l’obbligo di monitorarla. Lo faremo nei prossimi appuntamenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico. L’obiettivo è far camminare questo stabilimento con i propri piedi e cancellare l’ex Irisbus dall’elenco delle aziende in crisi”.

