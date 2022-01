Il bollettino di venerdì in Irpinia, 151 positivi su 961 test

22 SHARES Condividi Tweet

Cala il numero dei positivi giornalieri ma presumibilmente anche sulla base dei pochi tamponi effettuati (almeno rispetto ai giorni precedenti). L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 961 test effettuati sono risultate positive al Covid 151 persone. E intanto c’è grande attenzione sul fronte scuola. Diversi Comuni irpini stanno emettendo ordinanze che prorogano il ritorno in classe, ufficialmente previsto per lunedì 10 gennaio. L’ultimo in ordine di tempo è quello di Castelfranci (si torna a scuola il 15 gennaio).

La mappa dei nuovi positivi:

– 1, residente nel comune di Altavilla Irpina;

– 1, residente nel comune di Aquilonia;

– 2, residenti nel comune di Ariano Irpino;

– 4, residenti nel comune di Atripalda;

– 2, residenti nel comune di Avella;

– 18, residenti nel comune di Avellino;

– 2, residenti nel comune di Baiano;

– 2, residenti nel comune di Bisaccia;

– 2, residenti nel comune di Bonito;

– 7, residenti nel comune di Calitri;

– 3, residenti nel comune di Caposele;

– 1, residente nel comune di Castel Baronia;

– 2, residenti nel comune di Cervinara;

– 1, residente nel comune di Contrada;

– 2, residenti nel comune di Flumeri;

– 1, residente nel comune di Fontanarosa;

– 2, residenti nel comune di Grottaminarda;

– 2, residenti nel comune di Lacedonia;

– 2, residenti nel comune di Lauro;

– 4, residenti nel comune di Lioni;

– 4, residenti nel comune di Mercogliano;

– 1, residente nel comune di Mirabella Eclano;

– 9, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

– 1, residente nel comune di Montefredane;

– 3, residenti nel comune di Montefusco;

– 1, residente nel comune di Montemarano;

– 1, residente nel comune di Montemiletto;

– 1, residente nel comune di Monteverde;

– 19, residente nel comune di Montoro;

– 2, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale;

– 3, residenti nel comune di Nusco;

– 2, residenti nel comune di Pago del Vallo di Lauro;

– 2, residenti nel comune di Prata PU;

– 1, residente nel comune di Roccabascerana;

– 1, residente nel comune di Rotondi;

– 1, residente nel comune di San Nicola Baronia;

– 9, residenti nel comune di Santa Paolina;

– 1, residente nel comune di Sant’Andrea di Conza;

– 2, residenti nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi;

– 5, residenti nel comune di Serino;

– 13, residenti nel comune di Solofra;

– 1, residente nel comune di Sperone;

– 1, residente nel comune di Teora;

– 3, residenti nel comune di Torella dei Lombardi;

– 1, residente nel comune di Trevico;

– 2, residenti nel comune di Vallata.

