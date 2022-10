22 SHARES Condividi Tweet

Con il giuramento sulla Costituzione avvenuto poco fa al Quirinale alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, entra ufficialmente il carica il Governo Meloni. La neo presidente, prima donna premier in Italia, ha nominato ieri sera il suo esecutivo. Tra i ministri, anche l’irpino Matteo Piantedosi, nato a Napoli ma originario di Pietrastornina, comunità della quale è anche cittadino onorario e con la quale ha sempre coltivato un forte legame.

“Complimenti a Giorgia Meloni: ha varato un esecutivo politico, ma ricco di eccellenze professionali. Quale deputato di Avellino, esprimo l’unanime rallegramento dell’Irpinia per la nomina a ministro degli Interni di uno dei suoi figli migliori, Matteo Piantedosi”, scrive in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Gianfranco Rotondi, eletto in provincia di Avellino.

CHI E’ PIANTEDOSI – 59 anni, sposato con due figlie, laureato in Giurisprudenza, nel suo curriculum spicca il periodo da capo di Gabinetto dell’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dal giugno 2018 al settembre 2019, nella stagione calda delle navi di migranti bloccate nel Mediterraneo. Dal 2020 invece era prefetto di Roma. In passato era stato a Lodi e a Bologna dove si era fatto particolarmente apprezzare. Nel gennaio 2012 era stato anche nominato vicecapo di Gabinetto di un altro ministro dell’Interno leghista, Roberto Maroni. A novembre dello stesso anno, nuova nomina: vicecapo della Polizia. Allievo di Manganelli, anche nel Governo Meloni figura in quota Lega.

