Lunedì in Irpinia per il ministro del Sud, Peppe Provenzano. Ad Avellino in mattinata, poi a Bisaccia a pranzo con lo scrittore Franco Arminio e alle 15.30 in diretta Facebook dalla Casa della Paesologia. Strategia aree interne, rilancio dei luoghi. Questi i temi, in teoria.

Solo che Provenzano ha già fatto irritare il commissario provinciale Pd, Aldo Cennamo. Il ministro siciliano, che pure è del Pd, partecipa infatti nel capoluogo a un incontro promosso da Francesco Todisco, consigliere di De Luca per le aree interne e ricandidato alla regionali. E i dem avrebbero voluto incontrarlo, Provenzano. Magari in un appuntamento concordato. “Con rammarico prendiamo atto che ciò non è stato possibile in questa fase e ci auguriamo che non mancheranno in futuro nuove occasioni di confronto”, ha detto Cennamo.

Politica politicante, si dirà. Ma il tour potrebbe anche scatenare qualche reazione in Alta Irpinia. Come la prenderà il presidente dell’area pilota altirpina Ciriaco De Mita? E gli altri sindaci? Qui la sperimentazione è in atto da cinque anni. Capitolo Bisaccia e aree interne dunque. Arminio continua il suo rapporto con chi è al vertice della strategia nazionale. Prima Fabrizio Barca, ora Provenzano. Ed è il ministro, in un post in cui esalta la sua azione al dicastero, a parlare della prossima campagna da luoghi come Bisaccia.

“In questi mesi – scrive – abbiamo rilanciato la Strategia Nazionale per le Aree Interne, puntando a passare da una sperimentazione a una politica strutturale, stanziando risorse senza precedenti e accelerando l’attuazione amministrativa.

Ora sento l’esigenza di conoscere più a fondo l’Italia interna, i paesi come il mio, di incontrare le pietre le strade gli usci, coloro che sono rimasti o i rientrati durante la pandemia, i molti che stanno cercando l’opportunità di restare, innovando e sperimentando nuovi modelli di organizzazione sociale e produttiva. Ora è tempo di mettersi in viaggio, per i luoghi che (non)contano, perché le persone che li abitano vogliono e devono contare.

Si parte lunedì. Sarà un viaggio a tappe, che attraverserà l’Italia interna da Sud a Nord. Non potevamo che partire insieme da Bisaccia, in Irpinia. L’idea è di affiancare l’azione di governo, gli incontri istituzionali per dare impulso alla Snai”.

