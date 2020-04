20 SHARES Condividi Tweet

Il direttore generale del “Moscati” di Avellino, Renato Pizzuti, e il direttore sanitario Rosario Lanzetta fanno il punto della situazione alla città ospedaliera. “Ad oggi – spiega Lanzetta – sono 79 i pazienti ricoverati per Covid-19 nella nostra struttura, cui vanno a sommarsi altri 6 degenti trasferiti presso la clinica Santa Rita. I decessi in ospedale sono 21, di cui 18 già accertati. Per altri tre si attende l’esito del tampone post mortem”. Il direttore sanitario riferisce pure che si è intervenuto per rafforzare il personale. “Abbiamo inserito 13 nuovi infermieri, un pneumologo e due medici anestesisti attinti dalla graduatoria del concorso già espletato”, aggiunge. Restando in tema di terapia intensiva comunica: “Al momento sono tre i pazienti estubati. Abbiamo pure rimodulato il percorso di accesso al pronto soccorso per una ancora maggiore sicurezza”.

Intanto sull’azienda ospedaliera è caduta una pioggia di donazioni da parte di privati. “Ringraziamo i tanti privati cittadini, in particolare per le donazioni di dispositivi di protezione individuale che, benché ci vengano in questa fase forniti pure dalla Protezione civile, sono sempre molto graditi”, sottolinea il direttore generale Pizzuti. Da domani, venerdì 3 aprile, circa 2000 test rapidi verranno somministrati al personale del “Moscati”. “Abbiamo deciso di utilizzarli anche su chi è impegnato in attività non Covid-19 – spiega -. Inoltre è attivo il protocollo tra Regione e Aiop (Associazione italiana ospedalità privata, ndr) per il trasferimento di pazienti covid in case di cura”.

Nello specifico, sono due le case di cura private che hanno aderito in Irpinia. Si tratta della clinica Santa Rita di Atripalda e di Villa Maria a Mirabella Eclano. Qui potranno essere accolti fino a 32 pazienti clinicamente guariti. Alla Santa Rita invece sono disponibili 10 posti per pazienti covid-19 lievi e 50 per persone clinicamente guarite, in attesa del secondo tampone positivo.

Comments

comments

Condividi su: