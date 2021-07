Il tour di Arminio fa tappa in Irpinia e ‘scopre’ il Monte

24 SHARES Condividi Tweet

“Cedi la strada agli alberi”, è la prima poesia letta da Franco Arminio. E gli alberi sotto intorno, sono ovunque su questa altura semi-sconosciuta sotto le grandi alture dei Picentini sponda Montella, dalla quale si vede il Santissimo Salvatore. Qui gli alberi ricoprono ogni cosa, uomini e animali. “Non conoscevo questo posto, pensavo di conoscere tutta l’Irpinia ma mettendo insieme tutto questo è uno dei posti più belli, tra natura e storia. Spesso in Irpinia c’è una sorta di coazione a ridurci. Ma io vedo bellezza straordinaria in questo angolo di Montella”.

Siamo al Monte, al monastero del Monte che prosegue con giardini, chiostri e donjon, spazi di secoli di storia e religione ora riscoperti e svelati. Ogni paese ha i suoi posti dell’anima. “Il tiglio del mio paese, Bisaccia, è uno dei miei luoghi, lo vado a trovare come si va a trovare un vecchio zio. Io ho bisogno del suo sguardo. Una delle forze profonde del Sud è che la ragione economica non ha ancora vinto del tutto. Prendi un angolo del tuo paese e fallo sacro”, dice lo scrittore nell’unica tappa irpina del suo tour per presentare “Lettera a chi non c’era”.

“Il libro è un viaggio tra le tragedie, ma non è un canto funebre. Piuttosto è un inno alla vita. Siamo tutti soggetti al dolore e quindi dobbiamo reagire. Dovevamo cambiare il mondo all’inizio della pandemia, ma voi avete visto questo cambiamento?”, sottolinea Arminio criticando percorsi che si avviano con lentezza o non si muovono affatto. “In Italia non ci sono leggi efficaci per le montagne, forse solo in Alto Adige. Ma vedo che manca il dibattito quotidiano su come prendere la terra con dolcezza e portarla con amore in una situazione di sicurezza. Danziamo sul baratro – fa sull’atteggiamento con il quale si affrontano le questioni climatiche – Altro che pandemia”.

