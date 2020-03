24 SHARES Condividi Tweet

Questa volta il caso di positività al coronavirus è all’interno del paese, a Bagnoli Irpino. È la stessa sindaca ad annunciare sui social la brutta notizia per una cittadina bagnolese residente e domiciliata lì, a differenza del primo positivo che vive a Napoli e nel paese non mette piede da tempo.

Così la fascia tricolore Teresa di Capua in serata: “Cari concittadini, proprio in questi minuti ho appreso, dagli organi competenti, che una persona residente nel nostro Comune è risultata positiva al test del COVID-19. Sono in stretto contatto con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Avellino e, di concerto, stiamo giá attivando in queste ore tutte le procedure previste dal Protocollo del Ministero della Salute sui contatti stretti avuti recentemente da questa persona. In questo difficile momento chiedo alla nostra comunità la massima collaborazione, ricordandovi sempre di non uscire di casa se non per motivi di assoluta urgenza“.

LA NOTA DELL’ASL DI AVELLINO – “Sono risultati positivi al Covid-19 i tamponi effettuati dall’AORN “Moscati” di Avellino su 18 persone, di cui: 5 nel Comune di Ariano Irpino, 4 nel Comune di Mirabella Eclano, 4 nel Comune di Avellino, 1 nel Comune di Atripalda, 1 nel Comune di Bagnoli Irpino, 1 nel Comune di Fontanarosa, 1 nel Comune di Pratola Serra, 1 nel Comune di Solofra. Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria sui contatti dei probabili casi”.

In totale salgono 173 i casi positivi in Irpinia.

Positivi complessivi ad oggi in Regione Campania: 1194

Test complessivi ad oggi: 7587

