Il voto a Lioni, Yuri Gioino verso la riconferma

Servivano 2016 elettori alle urne per ottenere il quorum. Necessario, ma da solo non sufficiente per garantire l’elezione del nuovo sindaco di Lioni in presenza di una sola lista. Al momento, ore 19.00, si sono recati al seggio 2027 elettori e quindi la fascia tricolore Yuri Gioino può tirare un sospiro di sollievo.

Per esultare definitivamente, l’uscente dovrà attendere lo spoglio delle schede perché solo con il 50 per cento delle preferenze valide sarà nuovamente sindaco. Un’ipotesi improbabile quella di trovarsi con centinaia di schede nulle, ma la cautela non è mai troppa. Alle 15.00 di lunedì 4 ottobre si comincia.

