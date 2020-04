26 SHARES Condividi Tweet

In seguito ad appositi servizi di tutela ambientale effettuati sul territorio di Lioni dal personale della Polizia Municipale, guidata dal Comandante Giuseppe Aiello, sono stati rinvenuti anche grazie all’ausilio di un drone rifiuti speciali abbandonati in contrada Oppido Balzata. Per la maggior parte si tratta di elementi provenienti dalla demolizione di autovetture, quali paraurti, pneumatici in disuso, interni di portiere, scocche di motoveicolo e materiale isolante contenuto in diversi involucri di plastica e altri eterogenei.

I rifiuti si trovavano disseminati lungo un costone adiacente la stradina comunale, praticamente in tre diverse aree inaccessibili e ben occultate dalla folta vegetazione. Per il controllo ambientale la Polizia Municipale di Lioni si è servita di un drone superando così le barriere naturali e riuscendo a censire i siti degradati e classificare le tipologie dei rifiuti abbandonati. Proprio dall’analisi di uno dei reperti trattati con un particolare reagente si è potuto rilevare il numero di targa del veicolo. Il proprietario, un soggetto risultato residente a Lioni, non ha saputo fornire utili giustificazioni a sua discolpa se non quella di dichiarare di non essere l’autore dell’abbandono.

Risultando lo stesso proprietario del veicolo e quindi, in base alla normativa ambientale comunque responsabile dell’abbandono, si è proceduto nei suoi confronti a contestare, nella qualità di obbligato in solido, la violazione di cui agli articoli 192 e 255 del Testo Unico Ambientale, che prevedono una sanzione amministrativa da euro 300 a 3.000. A seguito della contestazione dell’infrazione a carico dell’interessato è scattata anche l’ordinanza di rimozione dei rifiuti con la quale sono stati assegnati 10 giorni di tempo per rimuovere, a mezzo di ditta specializzata, tutti i rifiuti abbandonati con obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. L’ordinanza del Sindaco di Lioni prevede che, ai sensi dell’art. 192, comma 3, del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 trascorso infruttuosamente il termine dei 10 giorni il Comune di Lioni procederà all’esecuzione in danno con recupero delle somme anticipate, e alla denuncia all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 255, comma 3, del citato Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 che prevede la pena dell’arresto fino ad un anno.

