E’ cominciata questa mattina la campagna vaccinale dell’Asl Avellino destinata ai bambini. Da Sant’Angelo dei Lombardi ad Ariano Irpino, da Baiano ad Avellino, Montoro e Atripalda, prime dosi per i soggetti dai 5 agli 11 anni. Colori e animazioni ovunque, per rendere più accoglienti gli hub. Vaccino Pfizer per adesso, più o meno un terzo della dose che viene somministrata ai più grandi.

Per gli adulti resta stabile la quota di prime, seconde e terze dosi inoculate in Irpinia negli ultimi giorni, sempre oltre le 3000 giornaliere e ieri si è raggiunta la quota di 4744. Ma è atteso un aumento con l’attivazione dei centri per le dosi booster.

