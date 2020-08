30 SHARES Condividi Tweet

Roberta Santaniello su Facebook, dopo la sua iscrizione nel “In quei giorni una delle cose a cui pensavo sempre era quando avrei rivisto la mia famiglia, i miei nipoti. Le mie giornate cominciavano alle 7 finivano alle 23 per assolvere al compito affidatomi. Tutto, rischiando la salute, mentre il mondo era chiuso, per aiutare a superare la piu grande emergenza dei nostri tempi e per dare ai cittadini cio di cui avevano bisogno nel più breve tempo possibile. Oggi la magistratura indaga e ho piena fiducia nel loro lavoro. Tutto si chiarirà come dovuto, sono serena, tranquilla e continuo a lavorare a testa bassa come sempre”. E’ il post disu Facebook, dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta napoletana sui Covid center.

Intanto però centrodestra all’attacco, l’inchiesta della Procura partenopea vede coinvolto, tra l’altro, il braccio destro di Vincenzo De Luca, Luca Cascone. Sotto la lente di ingrandimento c’è l’appalto per la realizzazione degli ospedali modulari all’indomani dell’emergenza coronavirus. All’attacco Fratelli d’Italia, che con Enzo Rivellini ha annunciato una serie di esposti: “Caro De Luca, la pacchia è finita”, dice in una nota. Il governatore non si è ancora espresso sull’inchiesta.

Da registrare le parole del deputato della Lega in Campania, Gianluca Cantalamessa: “Volete sapere a cosa sono serviti i 18 milioni di euro che la Regione Campania ha speso (soldi dei cittadini!) per fronteggiare l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus? In teoria sarebbero serviti per costruire tre ospedali covid a Napoli, Caserta e Salerno. E invece sono serviti per strane gare d’appalto – che hanno già degli indagati dalla Procura di Napoli, e non solo; per collaudi mai fatti; per prefabbricati inagibili; per ventilatori mai arrivati; per le strutture ospedaliere di Caserta e Salerno che non hanno mai aperto; per blocchi di cemento non idonei a reggere moduli di terapia intensiva; per lavori mai finiti. Eccolo il modello di legalità, trasparenza ed efficienza che De Luca sostiene di aver instaurato in Campania!

“I carabinieri – continua il parlamentare del Carroccio – hanno posto sotto sequestro i computer, in un blitz che ha portato ad acquisire atti, documenti, perfino e-mail relative agli appalti per la costruzione di Covid Centre che avrebbero dovuto aiutare a gestire l’emergenza Coronavirus. Ipotesi di concorso in turbativa d’asta e frode in pubbliche forniture su questo sta indagando la procura in Campania. I video della colonna di tir utili alla costruzione dei camion per gli ospedali prefabbricati erano degni della propaganda del peggior regime comunista! Sono serviti solo perché la gente potesse battere le mani allo sceriffo, non certo per i malati. Il presidente De Luca ha giocato con la pazienza e la fiducia dei campani nel peggior modo possibile! Oggi presento un’interrogazione parlamentare!“.

