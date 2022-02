Incidente Ofantina, tre in ospedale

10 SHARES Condividi Tweet

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella è intervenuta sulla strada SS 7 Bis Ofantina, al Km. 327, intorno alle ore 05’30. A Montemarano un incidente stradale ha visto coinvolti un autotreno, un autocarro ed un’autovettura.

Nel violento impatto, l’autocarro finiva sotto alla scarpata, e per recuperarlo si è reso necessario l’intervento dell’autogru dalla sede centrale di Avellino. Tre le persone rimaste ferite e trasportate presso l’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi per essere sottoposte a cure mediche. Inevitabili disagi per la circolazione si sono registrati durante le operazioni di soccorso durate circa quattro ore.

Condividi su: