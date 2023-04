Industria e Pnrr, Irpinia in Azione a Montella

16 SHARES Condividi Tweet

Irpinia in Azione promuove per il giorno 20 aprile 2023 a partire dalle ore 17:00 il convegno “Transizione 4.0: le opportunità di sviluppo tra industria e PNRR”; l’iniziativa si svolgerà a Montella presso la sala consiliare del Comune.

Il convegno, ha ad oggetto il tema di Industria 4.0, che può e deve essere un’occasione fondamentale per contribuire a rilanciare il ruolo e la presenza degli imprenditori e delle imprese nelle aree interne, così che si possa dare una nuova occasione di sviluppo ed una prospettiva reale e concreta di crescita all’Irpinia.

Interverranno, tra gli altri, Rosalia Passaro, consigliere comunale Montella in Azione, Rizieri Buonopane, Sindaco di Montella, Luciano Cimmino, Presidente Pianoforte holding, Emilio De Vizia, Presidente Confindustria Avellino. I saluti istituzionali saranno portati da Giovanni Bove, Segretario provinciale di Azione e Giuseppe Sommese, segretario regionale di Azione.

L’incontro, che sarà moderato da Norberto Vitale, direttore di Primativvù, sarà concluso dall’onorevole Naike Gruppioni, deputato della legislatura.

Si tratta di un’importante occasione per approcciarsi alla tematica di Industria 4.0, che viene introdotta nella politica italiana grazie al lavoro di Azione e di Carlo Calenda.

Saranno illustrate e discusse, al riguardo, le proposte che Azione, anche attraverso l’operato del gruppo parlamentare, intende formulare per far sì che l’Italia non perda questa importante occasione.

‘Per far questo è indispensabile che tutti gli attori della filiera istituzionale si adoperino, ciascuno per quanto di competenza, affinchè si colgano le opportunità offerte da Industria 4.0 e si diano risposte adeguate ai problemi che attanagliano questa terra; a partire dalla necessità di garantire il ricambio generazionale, anche della categoria dei lavoratori del settore industria, e si formino le nuove leve affinchè siano in grado di affrontare le sfide dettate dall’affermazione delle nuove tecnologie e garantire così il corretto sviluppo e futuro delle industrie anche in Irpinia.

La politica è in grado di essere se stessa solo se riesce ad offrire alle comunità locali le chiavi di lettura del cambiamento intorno alle quali sviluppare l’azione amministrativa, affinché la stessa sia in grado di tutelare le aree più deboli del territorio e di garantire che le piccole comunità continuino a sopravvivere, guardando al futuro con rinnovata fiducia e speranza‘.

