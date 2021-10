Inferno nella notte a Montefredane, deposito tra le fiamme

18 SHARES Condividi Tweet

Inferno nella notte a Montefredane con più di dieci mezzi tra le fiamme e una nuvola di fumo che provocherà danni all’ambiente. E probabilmente l’incendio che si è propagato stanotte a Montefredane è di natura dolosa. A fuoco un deposito di autoarticolati della BacoTrans. Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco. Fortunatamente non si registrano feriti. Indagini aperte da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, immediatamente intervenuti sul posto. Tecnici dell’Arpac stanno monitorando l’aria per verificare i danni ambientali prodotti dell’incendio. Con ordinanza sindacale, è stato disposto il divieto alla raccolta di prodotti agricoli.

I Vigili del Fuoco di Avellino erano intervenuti alle ore 00’30 alla frazione Arcella in via Provinciale. Decine le telefonate giunte alla sala operativa del Comando di via Zigarelli, che ha inviato subito sul posto due squadre supportate da quattro autobotti. A seguire sono intervenute anche le squadre dei distaccamenti di Montella e Grottaminarda, e altre due squadre dai comandi di Benevento e Salerno. Alla fine sono dodici i pesanti automezzi rimasti coinvolti dalle fiamme di cui sei carichi. Lunghe e complesse le operazioni di spegnimento, seguite direttamente sul posto dal Comandante Ing. Mario Bellizzi. La messa in sicurezza dell’intera area è ancora in corso.

