Invisibili di Federico Di Cicilia al Cinema Nuovo di Lioni

Dopo la Prima nazionale al Cinema Carmen a Mirabella, il 21 aprile, le proiezioni al cinema Partenio ad Avellino e al cinema Comunale di Ariano Irpino, dopo la serata-evento al cinema Anteo a Milano e al cinema Vittoria a Napoli, Invisibili, di Federico Di Cicilia, ritorna, a grande richiesta in Irpinia, nel luogo dove è stato girato.

4 maggio Proiezione film al Multisala Cinema Nuovo di Lioni.

Primo spettacolo: ore 18:00. Secondo spettacolo: ore 21.00 con la presentazione del regista Federico Di Cicilia.

Un film “lungo dieci anni”, come è stato definito, visto che le riprese sono state effettuate nell’estate nel 2012 tra i comuni di Villamaina, Frigento, Gesualdo, Grottaminarda e Sant’Angelo dei Lombardi. Un film che ha visto partecipare centinaia di giovani e donne, uomini e anziani, irpini, che hanno contribuito alla realizzazione della pellicola, sia come comparse che come gruppo di lavoro. Attori come Enzo Costanza e ragazzi alla prima esperienza come Gerardo De Blasio, Nicola Capobianco, Martha Festa, Danilo Bernardino e Natalia Boichuk. Ma anche attori del calibro di Massimiliano Gallo, Nello Mascia, Renato Carpentieri e Daniela De Vita (che ha da poco presentato il film nel programma della Rai condotto da Gigi Marzullo), Antonio Fiorillo, Franco Pinelli, Maria Rosaria Virgili e tanti altri.