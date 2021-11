20 SHARES Condividi Tweet

L’Associazione Irpini della Capitale si conferma in prima linea nella promozione della cultura della propria terra in contesti di respiro nazionale. Lunedì 29 novembre, alle 18:30, presso la Sala Meeting del BV Oly Hotel di Roma (in via Santuario Regina degli Apostolo, zona Ostiense), si terrà infatti la presentazione di due libri di altrettanti illustri scrittori e giornalisti irpini.

Si tratta de “I costruttori di equilibri politici” di Andrea Covotta (edizioni La Bussola), incentrato sull’insegnamento di Aldo Moro, e di “Un’azalea in via Fani”, di Angelo Picariello (edizioni San Paolo), che parla della riconciliazione dopo gli anni di piombo fra ex terroristi e famiglie delle vittime, alla luce sempre della dottrina giuridica di Moro.

Prima dell’inizio, i saluti del Prefetto di Roma, l’irpino Matteo Piantedosi, e un intervento introduttivo da parte di Gerardo Bianco.

L’appuntamento sarà moderato da Rita Cavallo, quirinalista del Tg3, che metterà allo specchio due volumi incentrati su altrettanti momenti e fenomeni della storia d’Italia. Al centro gli autori, ambedue irpini. Covotta, di origini arianesi, è responsabile Rai Quirinale, mentre Picariello, avellinese, è giornalista parlamentare e quirinalista di Avvenire.

Un nuovo momento culturale di alto livello, a testimonianza dell’impegno e della volontà dell’associazione presieduta da Vincenzo Castaldo, sempre più presente nel tessuto socio-culturale romano, ma con un occhio sempre molto attento alle proprie radici. Per le prossime settimane, poi, è prevista la Cena di Natale, che il Direttivo dell’associazione sta organizzando.

L’accesso, fino a esaurimento posti disponibili, è riservato previa prenotazione all’indirizzo mail info@irpinidellacapitale.it. Alla data di ieri, 25 novembre, era quasi ultimata la capienza della sala, in cui verranno rispettate tutte le norme per garantire la sicurezza contro il Covid-19.

