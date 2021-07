Irpinia: 15 positivi, ad Avellino camper serale per i vaccini

20 SHARES Condividi Tweet

L’Azienda Sanitaria Locale di Avellino comunica che su 494 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 15 persone:

– 6, residenti nel comune di Ariano Irpino;

– 2, residenti nel comune di Avella;

– 4, residenti nel comune di Avellino;

– 1, residente nel comune di Cesinali;

– 1, residente nel comune di Mercogliano;

– 1, residente nel comune di Serino.

L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.

CAPITOLO VACCINI – Sabato 31 luglio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 23.00 torna ad Avellino in Via De Conciliis il Camper della Salute dell’Asl per la vaccinazione anti-Covid 19. Il nuovo orario sostituisce quello precedentemente comunicato nell’ambito del tour dei Camper della salute. Tutti i cittadini residenti in provincia di Avellino, a partire dai 12 anni, potranno accedere alla vaccinazione (vaccino Pfizer o Moderna) senza bisogno di prenotazione, anche se non iscritti sulla piattaforma regionale, fino ad esaurimento dell’orario.

Nella giornata di ieri 28 luglio 2021, invece, sono state somministrate presso i Centri Vaccinali anti-covid dell’Asl di Avellino 5.626 dosi di vaccino così suddivise:

⁃ 189 presso il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino

⁃ 145 presso il Centro Vaccinale di Mirabella Eclano

⁃ 53 presso il Centro vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi

⁃ 106 presso il Centro Vaccinale del P.O. di Sant’Angelo

⁃ 210 presso il Centro Vaccinale di Montemarano

⁃ 780 presso il Centro Vaccinale di Avellino

⁃ 156 presso il Centro Vaccinale di Montoro

⁃ 239 presso il Centro Vaccinale di Solofra

⁃ 240 presso il Centro Vaccinale Vita di Ariano Irpino

⁃ 206 presso il Centro Vaccinale di Vallata

⁃ 197 presso il Centro Vaccinale di Atripalda

⁃ 78 presso il Centro Vaccinale di Flumeri

⁃ 86 presso il Centro Vaccinale di Moschiano

⁃ 218 presso il Centro Vaccinale di Cervinara

⁃ 145 presso il Centro Vaccinale di Ariano Irpino Palazzetto dello sport

⁃ 301 presso il Centro Vaccinale di Montefalcione

⁃ 306 presso il Centro Vaccinale di Grottaminarda

⁃ 173 presso il Centro Vaccinale di Mercogliano

⁃ 265 presso il Centro Vaccinale di Altavilla Irpina

⁃ 362 presso il Centro Vaccinale di Mugnano del Cardinale

⁃ 170 presso il Centro Vaccinale di Montella

⁃ 192 presso il Centro Vaccinale di Bisaccia

⁃ 193 presso il Centro Vaccinale di Lioni

⁃ 381 presso i Camper della salute

⁃ 174 presso Drive through ⁃ 61 presso mmg/pls

