L’Azienda Sanitaria Locale comunica che su 736 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 19 persone:

– 1, residente nel comune di Ariano Irpino;

– 5, residenti nel comune di Atripalda;

– 1, residente nel comune di Avellino;

– 2, residente nel comune di Cervinara;

– 1, residente nel comune di Lauro;

– 1, residente nel comune di Paternopoli;

– 2, residenti nel comune di Serino;

– 2, residenti nel comune di Solofra;

– 1, residente nel comune di Sperone;

– 1, residente nel comune di Torella dei Lombardi;

– 1, residente nel comune di Tufo;

– 1, residente nel comune di Volturara Irpina.

Continua il tour dei camper della salute dell’Asl di Avellino. Una unità mobile dell’Asl farà tappa nei comuni irpini per raggiungere i cittadini, con il supporto delle amministrazioni comunali, allo scopo di convincere anche gli indecisi a vaccinarsi. Tutti i residenti in provincia di Avellino, a partire dai 12 anni, potranno presentarsi presso i Comuni individuati dall’Asl, muniti di tessera sanitaria e senza prenotazione, per effettuare la vaccinazione anti-covid, fino ad esaurimento posti disponibili.

Di seguito il programma:

Martedì 31 agosto dalle ore 9.00 alle ore 14.00 Frigento / dalle ore 15.00 alle ore 20.00 Flumeri

Mercoledì 1 settembre dalle ore 9.00 alle ore 14.00 Paternopoli / dalle ore 15.00 alle ore 20.00 Grottaminarda

Giovedì 2 settembre dalle ore 9.00 alle ore 14.00 Castelfranci / dalle ore 15.00 alle ore 20.00 Montella

Venerdì 3 settembre dalle ore 9.00 alle ore 14.00 Sant’Andrea di Conza / dalle ore 15.00 alle ore 20.00 Senerchia

Sabato 4 settembre dalle ore 16.00 alle ore 23.00 Avellino

Lunedì 6 settembre dalle ore 9.00 alle ore 14.00 San Sossio Baronia / dalle ore 15.00 alle ore 20.00 Vallata

