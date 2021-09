Irpinia: 24 positivi, nel weekend si accelera sui vaccini

18 SHARES Condividi Tweet

L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 707 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid 24 persone in provincia di Avellino:

– 3, residenti nel comune di Ariano Irpino;

– 4, residenti nel comune di Atripalda;

– 1, residente nel comune di Avella;

– 2, residenti nel comune di Avellino;

– 5, residenti nel comune di Casalbore;

– 2, residenti nel comune di Cervinara;

– 1, residente nel comune di Grottaminarda;

– 1, residente nel comune di Grottolella;

– 1, residente nel comune di Lioni;

– 1, residente nel comune di Mercogliano;

– 1, residente nel comune di Montoro;

– 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale;

– 1, residente nel comune di Parolise.

L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.

Continua l’attività dei Centri Vaccinali anche in modalità open day, al fine di raggiungere la copertura totale dell’intera popolazione irpina. Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 settembre 2021 i Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino, oltre a garantire la somministrazione delle seconde dosi secondo calendario, saranno aperti dalle 8.00 alle 14.00 a tutti i cittadini, a partire dai 12 anni, per la somministrazione del vaccino (Pfizer-Moderna-J&J) senza prenotazione.

Nella giornata di venerdì 10 settembre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Altavilla I., Avellino (Paladelmauro e Caserma Berardi), Bisaccia, Cervinara, Grottaminarda, Mercogliano, Monteforte Irpino, Montella, Montefalcione, Moschiano, Montoro, Mugnano del C., Sant’Angelo dei Lombardi, Solofra.

L’11 settembre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Altavilla I., Ariano I. ( Vita e Palazzetto dello Sport), Atripalda, Avellino (Paladelmauro e Caserma Berardi), Bisaccia, Cervinara, Lioni, Grottaminarda, Mercogliano, Montefalcione, Monteforte I., Montoro, Moschiano, Mugnano del C., Sant’Angelo dei Lombardi, Solofra.

Il 12 settembre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Altavilla I., Avellino (Paladelmauro), Bisaccia, Cervinara, Grottaminarda, Montefalcione, Montoro, Mugnano del C., Sant’Angelo dei Lombardi

