Irpinia: 54 positivi, 2.834 dosi di vaccino, un decesso

18 SHARES Condividi Tweet

Aumenta il numero dei vaccinati, ieri 30 novembre sono state somministrate nei Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino 2.834 dosi; ma resta relativamente alto anche il dato sul contagio. Stamattina intanto si è spenta una donna di 63 anni in una delle stanze di isolamento Covid dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda ospedaliera Moscati: la paziente era di Avellino, ricoverata dallo scorso 6 novembre nella terapia sub intensiva dell’Unità operativa Covid di Malattie Infettive; il 15 novembre era stata trasferita in terapia intensiva. Nell’area Covid di Malatti Infettive dell’Azienda Moscati sono ricoverati 10 pazienti.

L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 993 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid 54 persone: – 1, residente nel comune di Aiello del Sabato; – 2, residenti nel comune di Atripalda; – 15, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino; – 1, residente nel comune di Baiano; – 1, residente nel comune di Bisaccia; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 1, residente nel comune di Contrada; – 1, residente nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Lioni; – 12, residenti nel comune di Mercogliano; – 1, residente nel comune di Mirabella Eclano; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residente nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale; – 1, residente nel comune di Prata PU; – 1, residente nel comune di Roccabascerana; – 1, residente nel comune di San Martino Valle Caudina; – 2, residenti nel comune di Solofra; – 2, residenti nel comune di Sorbo Serpico; – 2, residenti nel comune di Teora; – 4, residenti nel comune di Volturara Irpina. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.

Condividi su: