Irpinia, +797 positivi: 25 sono di Aquilonia

797 persone positive su 5.574 tamponi somministrati in provincia di Avellino nella giornata di ieri. Lo comunica l’Asl Avellino che per la prima volta dall’inizio della pandemia inserisce nel bollettino inviato agli organi di informazione tamponi antigenici e molecolari. Da circa una settimana infatti le due tipologie di analisi vengono ritenute ugualmente efficaci e quindi gli antigenici non hanno più necessità di essere confermati con la tecnica molecolare. Molti comuni già da qualche giorno avevano aggiornato i conteggi.

I nuovi positivi risultano così divisi:

– 14, residenti nel comune di Aiello del Sabato;

– 7, residenti nel comune di Altavilla Irpina;

– 12, residenti nel comune di Andretta;

– 25, residenti nel comune di Aquilonia;

– 36, residenti nel comune di Ariano Irpino;

– 28, residenti nel comune di Atripalda;

– 19, residenti nel comune di Avella;

– 116, residenti nel comune di Avellino;

– 12, residenti nel comune di Baiano;

– 9, residenti nel comune di Bisaccia;

– 3, residenti nel comune di Bonito;

– 2, residenti nel comune di Calabritto;

– 5, residenti nel comune di Calitri;

– 7, residenti nel comune di Candida;

– 12, residenti nel comune di Caposele;

– 2, residenti nel comune di Capriglia Irpina;

– 3, residenti nel comune di Casalbore;

– 1, residente nel comune di Cassano Irpino;

– 4, residenti nel comune di Castel Baronia;

– 2, residenti nel comune di Castelfranci;

– 17, residenti nel comune di Cervinara;

– 6, residenti nel comune di Cesinali;

– 2, residenti nel comune di Conza della Campania;

– 4, residenti nel comune di Domicella;

– 3, residenti nel comune di Flumeri;

– 3, residenti nel comune di Fontanarosa;

– 9, residenti nel comune di Forino;

– 3, residenti nel comune di Gesualdo;

– 5, residenti nel comune di Grottaminarda;

– 4, residenti nel comune di Grottolella;

– 4, residenti nel comune di Lacedonia;

– 2, residenti nel comune di Lapio;

– 7, residenti nel comune di Lauro;

– 6, residenti nel comune di Lioni;

– 6, residenti nel comune di Luogosano;

– 3, residenti nel comune di Manocalzati;

– 5, residenti nel comune di Melito Irpino;

– 35, residenti nel comune di Mercogliano;

– 14, residente nel comune di Mirabella Eclano;

– 9, residenti nel comune di Montecalvo Irpino;

– 6, residenti nel comune di Montefalcione;

– 23, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

– 8, residenti nel comune di Montefredane;

– 6, residenti nel comune di Montella;

– 6, residenti nel comune di Montemarano;

– 9, residenti nel comune di Montemiletto;

– 1, residente nel comune di Monteverde;

– 35, residenti nel comune di Montoro;

– 5, residenti nel comune di Morra De Sanctis;

– 5, residenti nel comune di Moschiano;

– 14, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale;

– 6, residenti nel comune di Nusco;

– 4, residenti nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo;

– 7, residenti nel comune di Pago del Vallo di Lauro;

– 1, residente nel comune di Paternopoli;

– 6, residente nel comune di Pietrastornina;

– 6, residenti nel comune di Prata PU;

– 9, residenti nel comune di Pratola Serra;

– 9, residenti nel comune di Quadrelle;

– 5, residenti nel comune di Quindici;

– 1, residente nel comune di Rocca San Felice;

– 2, residenti nel comune di Roccabascerana;

– 7, residenti nel comune di Rotondi;

– 11, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina;

– 5, residenti nel comune di San Michele di Serino;

– 7, residenti nel comune di San Potito Ultra;

– 2, residenti nel comune di Santa Lucia di Serino;

– 1, residente nel comune di Santa Paolina;

– 1, residente nel comune di Sant’Andrea di Conza;

– 3, residenti nel comune di Sant’Angelo a Scala;

– 5, residenti nel comune di Sant’Angelo all’Esca;

– 7, residenti nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi;

– 2, residenti nel comune di Santo Stefano del Sole;

– 3, residenti nel comune di Savignano Irpino;

– 1, residente nel comune di Scampitella;

– 2, residenti nel comune di Senerchia;

– 15, residenti nel comune di Serino;

– 11, residenti nel comune di Sirignano;

– 35, residenti nel comune di Solofra;

– 2, residenti nel comune di Sorbo Serpico;

– 8, residenti nel comune di Sperone;

– 2, residenti nel comune di Sturno;

– 2, residenti nel comune di Summonte;

– 5, residenti nel comune di Taurano;

– 3, residenti nel comune di Taurasi;

– 5, residenti nel comune di Teora;

– 1, residente nel comune di Torre Le Nocelle;

– 1, residente nel comune di Trevico;

– 2,, residenti nel comune di Vallasaccarda;

– 1, residente nel comune di Venticano;

– 1, residente nel comune di Villamaina;

– 2, residenti nel comune di Villanova del Battista;

– 4, residenti nel comune di Volturara Irpina.

Intanto, nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 36 pazienti: 3 in terapia intensiva, 26 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital e 7 nell’Unità operativa di Malattie Infettive della Città ospedaliera. Dal 1º gennaio 2022 a oggi sono stati dimessi a domicilio dalle aree Covid dell’Azienda 26 pazienti, ad esclusione del Pronto soccorso.

