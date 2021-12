Irpinia, 98 positivi su 569 tamponi

Martedì 28 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00 saranno attivi i Drive through di Avellino, Ariano Irpino e Moschiano per la vaccinazione anti-covid; mercoledì 29 dicembre sarà attivo il Drive through di Avellino dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Tutti i cittadini residenti in provincia di Avellino potranno prenotarsi per la terza dose “booster” e “addizionale” dalle ore 9.00 di lunedì 27 dicembre fino ad esaurimento posti disponibili.

Per prenotarsi basterà iscriversi sulla piattaforma regionale accedendo al link

Si ricorda che la dose “booster” può essere somministrata, a partire dai 18 anni, ad almeno 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale; e che la dose “addizionale” può essere somministrata ai soggetti trapiantati e immunocompromessi ad almeno 28 giorni dall’ultima dose.