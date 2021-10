Irpinia al voto, il commissario Pd: ‘Vittoria netta, ora il congresso’

22 SHARES Condividi Tweet

“L’affermazione del centrosinistra e dei sindaci sostenuti dal PD è netta anche in provincia di Avellino. Il merito di questo straordinario risultato elettorale è della buona amministrazione, di chi opera nelle istituzioni e dei gruppi dirigenti territoriali del partito, che hanno lavorato con grande determinazione per presentare alleanze e candidati competitivi.

Adesso, soprattutto alla luce di questo importante e positivo esito delle amministrative, dobbiamo dedicarci tutti al congresso provinciale. Dopo tanti anni di commissariamento, c’è l’assoluta necessità di dare un assetto stabile al partito. Serve un gruppo dirigente legittimato democraticamente per affrontare e vincere le sfide politiche impegnative delle prossime settimane, a partire dall’elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale.

È necessario che tutti affrontino i prossimi passaggi con grande senso di responsabilità. Per quanto mi riguarda, continuerò a lavorare per costruire le condizioni al fine di giungere alla scelta di un segretario provinciale e di un gruppo dirigente rappresentativi della migliore tradizione democratica di questo territorio. Chiedo a tutti di darmi una mano affinché la dialettica, anche quella molto accesa, e il pluralismo interni non si antepongano al valore fondamentale dell’unità del partito. Il PD e il centrosinistra ad Avellino, come hanno dimostrato anche queste elezioni, hanno una storia lunga ed importante, fatta di radicamento e forza, che tutti abbiamo il dovere di preservare”. Così in una nota Michele Bordo, commissario del PD della federazione di Avellino.

